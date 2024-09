English-Speaking Clinics in Tokyo 2024 The ultimate guide to healthcare By Metropolis

Navigating healthcare in a different country can be daunting, especially if you don’t speak the local language. Finding English-speaking clinics in Tokyo, where the language is spoken fluently is crucial for many residents and travelers.

Whether you’re dealing with a medical issue or just need a routine check-up, knowing where to go can save you time and stress. Did you know that Tokyo has a number of clinics that cater specifically to the English-speaking community?

We’ve compiled the best options of English-speaking clinics in Tokyo available to ensure you get the care you need, when you need it.

If your health issue is urgent, you might also be interested in our list of English-speaking hospitals in Tokyo.

List of English-Speaking Clinics in Tokyo

American Clinic Tokyo

(General Practice, Travel Clinic, Psychiatry)

Closed on: Weekends, N.H. Hours: 9:00-12:00, 3:00-18:00

*By appointment only

TEL: 03 6441 0969 Email: info@americanclinictokyo.com

Homepage: https://www.americanclinictokyo.com

1-7-4 Akasaka, Minato-ku, Tokyo

3 min from Tameike-Sanno sta., exit 14

Hiroo International Clinic

Closed on: Sat afternoon, Sun, N.H. Hours: 9:00-17:00

TEL: 03 5789 8861

Homepage: http://www.hiroo-ic.com

7F Precious 18, 4-14-6 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo

7 min from Hiroo sta.

National Medical Clinic

Closed on: Sun & N.H. Hours: 9:00-12:00, 13:30-17:00 (Mon-Fri), 9:00-12:00 (Sat)

TEL: 03 3472 2057

Homepage: http://www.nmclinic.net/

5-16-11-202 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo

International Health Care Clinic

Closed on: Mon, Weekends, N.H. Hours: Tue-Fri: 10:00-12:30, 15:30-18:00

TEL: 03 5301 1330

Homepage: https://www.ihc-clinic.jp/en/

3F Sueyoshi Bldg, 2-10-5 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo

5 min from Shimbashi sta.

Daimon Medical Clinic

Closed on: Weekends Hours: 10:00-13:00, 15:00-20:00

TEL: 03 6435 6056

Homepage: https://www.daimonclinic.jp/en/

SVAX II Bldg 5F, 2-1-16 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo

Tokyo Midtown Clinic

Closed on: Weekends Hours: 9:00-12:30, 14:00-17:30

TEL: 03 5413 0080

Homepage: https://www.tokyomidtown-mc.jp/en/

Midtown Tower 6F, 9-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo

Aiiku Clinic International Unit

Closed on: Sun & N.H. Hours: 9:00-12:00, 13:00-16:00 (Mon-Fri), 9:00-12:00 (Sat)

TEL: 03 3473 8240

Homepage: https://www.aiiku.net/clinic/

5-6-8 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8580

8 min from Hiroo sta. Exit 1 or 2

Nakamura Azabujuban Clinic

Closed on: Thur, Sun, N.H. Hours: 10:00-13:00 15:00-18:30 (Weekday), 9:00-12:00 (Sat.)

TEL: 03 5419 7300

Homepage: http://nakamura-a10clinic.com/english/

Square 2F, 2-2-2 10 Azabujuban, Minato-ku, Tokyo 106-0045

1 min from Azabu Juban sta.

Roppongi Hills Clinic

Closed on: Sun Hours: 10:00-18:00 (Weekdays), 10:00-13:00 (Sat)

TEL: 03 3796 0066

Homepage: http://www.66clinic.com/en/

Roppongi Hills Mori Tower 6F, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6106

1 min from Roppongi sta.

Shinagawa East Medical Clinic

Closed on: Weekends Hours: 10:30-14:00, 15:15-18:30

TEL: 03 5783 5521

Homepage: https://izavel.com/en/

Shinagawa Intercity B 2F, 2-15-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6102

Shin Aoyama Clinic

Closed on: Weekends & N.H. Hours: 10:00:13:100, 15:00-18:00

TEL: 03 3475 1181

Homepage: https://www.shinaoyama-clinic.com/

Shin Aoyama Bldg 3F, 1-1-1 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo

Bunkamura Street Clinic

Closed on: Mondays Hours: 11:30-17:00, 19:00-21:00 (Weekdays) 10:30-12:00, 19:00-21:00 (Weekends)

TEL: 03 5459 4070

Homepage: http://www.bunkamura.org/index.html

13-14 Shinsencho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0045

Jingumae Ear, Nose, and Throat Clinic

Closed on: Wed, Thur, Sun Hours: 9:45-12:45, 2:45-5:45 (Weekdays) 9:45-12:45 (Sun)

TEL: 03 3400 3022

Homepage: http://www.jm-c.com/

304 Harajuku Belpia, 6-6-2 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001

Jinai Naika Clinic

Closed on: 3rd Wed, 2nd, 4th & 5th Sat, Sun, N.H. Hours: 10:00-13:00, 15:00-18:00 (Mon-Fri), 10:00-13:00 (1st/3rd Sat)

TEL: 03 6906 8553

Homepage: https://jinai-naika.com/

Hulic Shibuya Koendori Bldg B1, 3-7 Udagawa-cho, Shibuya-ku 150-0042

8 min from Shibuya sta.

Medical Clinic Ebisu

Closed on: Weekends & N.H. Hours: 9:30-13:00, 14:00-18:00

TEL: 03 6450 2403

Homepage: https://mc-ebisu.com/

Garden Play Stara 26F, 4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-6026

Sendagaya International Clinic

Closed on: Wed, Sun, N.H. Hours: 10:00-13:00, 15:00-18:00 (Weekdays) 9:00-14:00 (Sat)

TEL: 03 3478 4747

Homepage: https://www.sendagaya-ic.com/en/index.html

Barbizon No. 11 Bldg No. 203, 1-20-3 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051

The King Clinic

Closed on: Wed & Sun Hours: 10:00-13:00, 15:00-18:00 (Mon & Thur), 15:00-18:00 (Tue, Fri. Sat)

TEL: 03 3409 0764

Homepage: http://thekingclinic.com/en/

iori Omotesando B1F, 6-31-11 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001

Hibiya Clinic

Closed on: Sun, N.H. Hours: Mon-Fri: 10:00-13:00, 14:30-19:00 (Sat: 10:00-13:00 by app. only)

TEL: 03 3215 1105

Homepage: https://hibiya-clinic.com

3F 1-7-1 Yurakucho, Chiyoda-ku

1 min from Yurakucho sta.

St. Luke’s MediLocus

(General Internal Medicine, Cardiology, Gastroenterology, Pulmonary Medicine, Neurology, Dermatology, Psychosomatic Medicine, Women’s Health, Breast)

Closed on: Sun, N.H. Hours: 9:00-18:00 (Sat: 10:00-15:000

TEL: 03 3527 9527

Email: http://medilocus.luke.ac.jp/index-e.html

Homepage: http://medilocus.luke.ac.jp/index-e.html

Otemachi Financial City South Tower 2F, 1-9-7 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo

3 min walk from Otemachi sta. exit A1

Imperial Clinic

Closed on: Weekends & N.H. Hours: 9:00-12:30, 14:30-17:30

TEL: 03 3503 8681

Homepage: https://www.hospita.jp/detail/632/

Imperial Hotel Main Bldg 4F, 1-1-1 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011

Tokyo Business Person’s Clinic

Closed on: Weekends & N.H.

Hours: 8:00-12:30, 15:00-17:30 (Tue) 8:00-12:30, 15:00-18:30 (Mon, Wed-Fri)

TEL: 03 6206 4484

Homepage: https://en.tokyo-bp-clinic.com/

Kanda 91 Bldg 1F, 1-8-3 Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0044

Yamaoka Clinic

Closed on: Sunday

Hours: 9:30-12:45, 15:00-18:15

TEL: 03 3264 5160

Homepage: https://www.yamaoka-clinic.com/

Kojimachi Fuji Bldg 2F, 4-3 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo

AGE Makita Clinic

Closed on: Weekends

Hours: 10:00-13:00, 15:00-18:00

TEL: 03 6252 4550

Homepage: http://www.ageclinic.com/en/philosophy/

Namiki-dori Bldg 5F JPR, 5-5-14 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061

Nihonbashi Muromachi Mitsui Tower Midtown Clinic

Closed on: Weekends

Hours: 9:00-17:30

TEL: 03 3231 2068

Homepage: https://www.mtc-nihonbashi.jp/en/

Nihonbashi Muromachi Mitsui Tower 7F, 3-2-1 Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022

Takahashi Clinic

Closed on: Weekends

Hours: 9:30-13:00, 15:00-18:00 (Tue-Thur), 9:30-13:00 (Mon), 15:00-18:00 (Fri)

TEL: 03 3551 5955

Homepage: http://hatchobori.jp/english/

3-26-8 Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo 104-0032

Yaesugai Medical Clinic

Closed on: Weekends

Hours: 9:30-13:00, 14:00-18:00

TEL: 03 3271 1828

Homepage: https://yaesugai-medical.com/english

Nihonbashi Nakadori Bldg 3F, 2-2-20 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027

Jiyugaoka Miki Breast Clinic

Closed on: Sun

Hours: 9:00-12:00, 13:30-16:30

TEL: 03 3724 8800

Homepage: https://miki-breast.com/english

1-7-16 Jiyugaoka, Meguro-ku, Tokyo 152-0035

Okusawa Clinic

Closed on: Sunday & N.H.

Hours: 9:20-12:00, 14:30-17:30 (Mon-Fri), 9:30-12:00 (Sat)

TEL: 03 3724 7840

Homepage: https://estdoc.jp/english/doctor/0160973.html

10A 5-24-17, Okusawa, Setagaya-ku, Tokyo 158-0083

Yoga Ladies Clinic

Closed on: Fri & Sun

Hours: 9:30-12:30, 15:00-19:00 (Tue, Thur, Sat), 15:00-19:00 (Mon & Wed)

TEL: 03 5491 5137

Homepage: http://www.11yoga-lady.com/yogahome1.html

3-8-11 Kamiyoga, Setagaya-ku, Tokyo 158-0098

The Bluff Medical and Dental Clinic

Closed on: Weekends, N.H. Hours: 9:00am-12:00, 15:00-18:00

TEL: 045 641 6961 Email: doctor@bluffclinic.com

Homepage: https://www.bluffclinic.com

82 Yamate-cho, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa

10 min from Motomachi-Chukagai sta., exit 6

Tokyo Podiatry Clinic

Closed on: Thur & N.H.

Hours: 10:00-12:00, 13:30-18:00 (Mon, Tue, Fri-Sun), 10:00-13:00 (Wed)

TEL: 03 6875 2070

Homepage: https://tokyopodiatry.jp/15203926617208

3F 5-34-7 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo

Shinagawa East Clinic

Closed on: Weekends, N.H.

Hours: 10:30-18:30

TEL: 03 5783 5521

Homepage: http://e-clinic.gr.jp/en/index.html

Shinagawa Intercity Tower B 2F, 2-15-2 Konan, Minato-ku, Tokyo

5 min from Shinagawa sta. Konan exit